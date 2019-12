Ontwikkeling The Wolf Among Us 2 is van de grond af aan

Velen, waaronder ondergetekende, waren erg blij tijdens de afgelopen Game Awards. Daar werd namelijk aangekondigd dat The Wolf Among Us seizoen 2 weer in ontwikkeling is. Echter blijkt de ontwikkeling in een vroeger stadium te zitten dan eerder gedacht.

Het blijkt namelijk dat de ontwikkeling van het tweede seizoen helemaal vanaf nul zal beginnen. Dit nieuws kwam van Telltale’s nieuwe CEO, Jamie Ottilie. Eerder materiaal, gemaakt voordat Telltale Games failliet werd verklaard, zal niet meer gebruikt worden. Wellicht kan dat betekenen dat er een nieuwe richting gekozen wordt voor het spel. Er zullen echter wel een aantal leden van de cast en crew terugkeren. Het gaat hier om oude ontwikkelaars van Telltale en alle stemacteurs.