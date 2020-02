Ontwikkeling Bayonetta 3 verloopt ‘erg voorspoedig’

Ondanks dat we in de ruim twee jaar na aankondiging niks meer van Bayonetta 3 hebben vernomen, ligt de ontwikkeling ervan nog steeds volgens planning.

In de laatste editie van Famitsu laat creative director Hideki Kamiya weten dat het derde deel van Bayonetta nog steeds in ontwikkeling is en dat het allemaal voorspoedig verloopt. Hij claimt daarnaast dat er een hoop info over de game verstopt zit in de teaser die ze tijdens de Game Awards van 2017 vrijgaven.

Zien jullie wat van de info in de teaser? Laat het ons weten in de reacties!