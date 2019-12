Tarsier studios maakt nu deel uit van de steeds verder uitbreidende THQ Nordic/Koch familie.

Het overkoepelende bedrijf Embracer Group heeft Tarsier Studios overgenomen voor €8,4 miljoen cash en €1 miljoen in aandelen.

De Zweedse studio is verantwoordelijk voor o.a. het horror avontuur Little Nightmares en werkt momenteel aan zijn vervolg Little Nightmares 2. Eigendom van de Little Nightmares IP blijft echter in de handen van Bandai Namco. Daarnaast hebben ze recent een co-op game voor de Nintendo Switch uitgebracht genaamd The Stretchers waar je hier de review van kan lezen.

“Het is een spannend gevoel om, na een 15 jaar lange reis met Tarsier, samen te gaan werken met Embracer om het potentieel verder te ontwikkelen dat onze studio heeft,” aldus studiohoofd, Andreas Johnson.

“Wij bij Embracer zijn onder de indruk van de positie en het team dat Tarsier heeft opgebouwd de laatste 15 jaar. Wat duidelijk is als je kijkt naar de fantastische reviews die talloze beroemde producties van de studio heeft gehad en de toekomstige ambities van de studio.” Voegde mede-oprichter en CEO van Embracer, Lars Wingefors, toe.

Tarsier blijft werken aan Little Nightmares 2 in de nabije toekomst en begint na de lancering aan nieuwe projecten.