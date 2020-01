Oculus Go daalt fors in prijs

Oculus heeft de prijs van de Go-bril flink naar benesen geschroeft deze week. Je kan er nu al een kopen voor al 159 euro.

Kies je voor de goedkoopste optie, dan krijg je de bril met 32GB opslagruimte. Deze versie kostte voorheen 219 euro, dus dat is 60 euro van de prijs af. De 64GB variant is gezakt van 259 naar 219 euro, wat een verschil van 40 euro is.

De Oculus Go is eem VR headset die geen externe PC of console nodig heeft en volledig draadloos is. Dit komt omdat de bril zelf heeft een mobiele chip ingebouwd heeft. De Oculus Quest is de opvolger, wat waarschijnlijk de reden van de permanente korting is.