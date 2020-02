Obsidian werkt aan onaangekondigde RPG voor next-gen consoles en pc

The Outer World-ontwikkelaar Obsidian Entertainment is bezig met een nieuwe RPG voor pc en next-gen consoles. Inderdaad als in meervoud.

Het was al bekend dat de ontwikkelaar aan meer werkte dan alleen Grounded, maar dankzij nieuwe vacatures zijn we weer iets meer te weten gekomen.

De RPG bevat zowel melee als ‘lange afstand combat’ en het schieten in de game wordt ‘exceptioneel’ genoemd. Daarnaast worden ook multiplayer componenten benoemd, net als gesproken stemmen en dialoog vertakkingen om het narratieve gedeelte leuk te maken.

Opvallend is dat de ontwikkelaar vermeld dat de game naar pc en next-gen consoles zal komen. Dit is opvallend, aangezien Microsoft de studio onlangs nog opgekocht heeft. Het kan een teken zijn dat Microsoft niet van plan is om alle games van hun studios exclusief naar hun platformen te brengen of dat er wellicht iets andere mee bedoeld wordt. Echter bestaat de kans dat de game ook naar de PlayStation 5 komt.

The Outer Worlds verscheen echter ook op de PlayStation 4 en komt naar de Nintendo Switch. Echter werd deze game door Private Division uitgegeven en valt deze niet onder de deal met Microsoft. Al werd de game al wel snel aan de Xbox Game Pass bibliotheek toegevoegd. Wat hopen jullie van Obsidian in de toekomst te zien? Laat het ons weten in de reacties.