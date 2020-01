Grounded is niet de enige game die Obsidian voor Microsoft maakt

Microsoft heeft deze generatie veel kritiek gekregen over het gebrek aan interessante exclusives. Tijdens X019 werd Obsidian’s Grounded aangekondigd, maar dat was niet de game die fans hoopten te zien.

Obsidian staat immers bekend van Fallout: New Vegas en the Outer Worlds. Fans hoopten dat de ontwikkelaar ook met een grote RPG naar Microsoft’s platformen zou komen. Goed nieuws voor hen, want Obsidian Entertainment heeft nog een game in ontwikkeling.

Dit liet Phil Spencer weten tijdens een podcast van Larry Hryb (Major Nelson), waarin zij het afgelopen jaar met elkaar besproken, maar ook in de toekomst keken. Daar werd ook de door Microsoft overgenomen studio behandeld. Spencer laat weten dat Grounded niet de game is waar de volledige focus van Obsidian ligt. Er zou namelijk nog een game in ontwikkeling zijn, maar daarover mag nog niet gesproken. Een team werkt dus aan Grounded en het team dat The Outer Worlds maakte, legt de focus op een andere game.

Aangezien The Outer Worlds een commercieel succes is geworden, zou het ons niet verbazen dat ze daar op verder gaan. Immers heeft Phil Spencer vaker laten weten dat Microsoft meer RPG’s voor hun console wilt zien en met Obsidian hebben ze genoeg ervaring in dit genre. Wat hopen jullie dat de ontwikkelaar aan het maken is? Laat het ons weten in de reacties!