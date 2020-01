Nintendo wint rechtzaak tegen onofficiële aanbieder van Mario Kart-races

Dat ze in Japan niet helemaal wijs zijn wisten we al lang. Nu is er ook een bedrijf geweest die kartraces op straat aanbood in de stijl van Mario Kart, genaamd Maricar. Nintendo was het hier niet helemaal mee eens.

Maricar maakte het mogelijk om te karten in karts die geïnspireert lijken te zijn door Mario Kart. Het bedrijf verhuurde er zelfs kostuums bij zodat je als een van Nintendo’s personages kon racen. Als je je een beetje verdiept in de geschiedenis van Nintendo weet je dat het niet een bedrijf is dit soort zaken snel ongestraft laten gaan.

Ze zijn dan ook een rechtzaak aangegaan wegens inbreuk op intelectueel eigendom. In eerste instantie zou Maricar een bedrag van 10 miljoen Yen moeten betalen, wat gelijk staat aan $92.000. Ze zijn daarop in hoger beroep gegaan, maar hebben ook hier verloren. De boete is daardoor opgelopen tot 50 miljoen Yen, ofwel $458.000. Pijnlijk. Het bedrijf gaat momenteel verder als Street Kart en verhuurt enkel nog superhelden kostuums.