Nintendo vult NES en SNES spellen aan

Leden van Nintendo Online kunnen weer 3 ‘nieuwe’ spellen spelen uit de NES en SNES catalogus. Het zijn helaas geen hoogvliegers deze maand.

Zo wordt de SNES lijst aangevuld met Pop’n Twin Bee, een overhead shoot ‘em up. Ook is Smash Tennis toegevoegd, de mindere variant van Super Tennis. De NES krijgt ook twee titels erbij; Shadow of the Ninja, wat nog het meeste lijkt of Ninja Gaiden, en Eliminator Boat Duel, wat vooral bekend staat omdat James Rolfe de covert art belachelijk heeft gemaakt.

Speel jij nog eens klassiekers op jouw Switch?