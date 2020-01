Nintendo vrijgesproken van patentschending

Nintendo heeft na een lange procedure de rechtszaak gewonnen. Er bleek geen patentschending vanuit de kant van Nintendo te zijn.

Nintendo’s meest verkochte console ooit, de Wii, bleek een goudmijn te zijn. Naast de grote aantallen verkochte games, zorgde ook de baanbrekende technologie voor een flinke omzet. Met name de Wii remote en Nunchuck-controller hadden een uniek design en bezaten flink wat technische snufjes.

iLife Technologies Inc. verweet Nintendo ervan patenten te schenden. Ze spanden een rechtszaak aan waarin zes patenten werden behandeld. In 2017 werd Nintendo echter al vrijgesproken voor vijf patenten. Op 17 januari is ook de aanklacht voor het zesde patent afgewezen. Nintendo reageerde als volgt:

Nintendo has a long history of developing new and unique products, and we are pleased that, after many years of litigation, the court agreed with Nintendo,” said Ajay Singh, Nintendo of America’s Deputy General Counsel. “We will continue to vigorously defend our products against companies seeking to profit off of technology they did not invent.