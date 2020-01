Nintendo vraagt nieuwe handelsmerk aan voor de Mario & Luigi games

Grote kans dat we in de toekomst meer Mario & Luigi games zullen zien.

Er is namelijk een gloednieuwe handelsmerk aangevraagd voor de geliefde RPG serie. Het is in Argentinië ingediend voor zowel smartphone als videogame software.

Het nieuws werd ontdekt door Let’s Go Digital via Reddit. Volgens de beschrijving van de trademark zal de applicatie gerelateerd zijn tot ‘Computer game cartridges; game memory cards; video game software; interactieve entertainment software om videogames te spelen; covers voor mobiele telefoons’.

Het is natuurlijk mogelijk dat Nintendo alleen hun IP proberen te beschermen. Maar de timing is zachtjes gezegd interessant. De oorspronkelijke ontwikkelaar van Mario & Luigi AlphaDream verklaarde zichzelf failliet afgelopen oktober vanwege de zeer tegenvallende verkoop van de 3DS release van Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey.

De RPG serie wordt al sinds 2003 door AlphaDream ontwikkeld voor handheld consoles. Maar aangezien Nintendo deze nieuwe trademark heeft aangevraagd, zullen ze nog niet klaar zijn met de franchise.

Wij hopen in ieder geval dat we niet het laatste hebben gezien van deze serie. Wat vinden jullie van dit nieuws? Laat het ons weten bij de reacties!