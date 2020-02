Nintendo maakt zich geen zorgen om PS5 en Xbox Series X

Ondanks de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series X maakt Nintendo zich geen zorgen om haar toekomst. De veel sterkere consoles zijn namelijk geen directe concurrent van de Switch.

Althans zo denkt Nintendo president Shuntaro Furukawa erover. In een Q&A met investeerders liet hij weten dat hij ervan overtuigd is dat de Nintendo Switch een heel ander publiek probeert aan te trekken. Ze geloven er niet in dat de trends van andere platformhouders een aanzienlijke impact hebben op hun zaken.

Nintendo is wat dat betreft nog wel opvallend stil op hoe ze de trend van de hybride console door te kunnen trekken. Er werd gespeculeerd over een nieuwere model van de Switch, maar die geruchten werden later de kiem gesmoord.

Ook qua games lijkt er nog wel ruimte te zijn voor aankondigingen. Er wordt veel gespeculeerd over mogelijke Wii U-ports, maar er is dit jaar nog geen Nintendo Direct geweest.

Nintendo heeft in het verleden vaker weten te scoren met een minder krachtige console. De Wii wist destijds ook de PlayStation 3 en Xbox 360 te slim af te zijn. We zijn benieuwd of Nintendo het momentum vast weet te houden, maar natuurlijk ook nieuwe games gaat tonen voor de Switch. Wat denken jullie dat Nintendo moet doen?