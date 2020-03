Nintendo Switch krijgt nieuwe firmware

Nintendo heeft over het algemeen redelijk stabiele firmware voor z’n apparaten. Gelukkig weerhoudt hen dat niet om dit regelmatig te updaten.

Heel erg uitgebreid zijn deze updates echter niet. Op de website van Nintendo kun je teruglezen wat er precies veranderd is. In dit geval wil ik het ook wel voor jullie uittypen. Doe ik gewoon!

Dat was ‘t. Dit ene zinnetje is het enige wat Nintendo in versie 9.2.0 heeft veranderd. Maar, het systeem is in ieder geval weer een stukje stabieler!