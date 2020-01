Nintendo Switch krijgt Animal Crossing-thema

Al eerder heeft Nintendo aangegeven dat er Switches worden uitgebracht met een bepaald thema. Eén van deze thema’s is Animal Crossing!

De foto’s zijn gedeeld door de officiële Twitterpagina van Nintendo of America. De joycons zijn babyblauw en babygroen, wat perfect past bij de rustige en natuurlijke uitstraling van Animal Crossing zelf. De docking station heeft een schattige afbeelding van Tom Nook en zijn familie op een klein eilandje, terwijl er in de achterkant van de Switch typische Animal Crossing iconen staan gegraveerd. Deze variant van de Switch zal vanaf 13 maart 2020 verkrijgbaar zijn en zal €300,- kosten. Het gaat overigens alleen om een cosmetische aanpassing; op technisch aspect is het een normale Switch console.

Wat vind jij van dit thema? Bekijk de foto’s hieronder!