Nintendo Switch in de top 10 gadgets van dit decennium

De Nintendo Switch blijkt een baanbrekende gadget te zijn.

Tussen de iPad en de Tesla

TIME heeft Nintendo genoemd in een artikel over de beste gadgets van dit decennium. De afgelopen tien jaar zijn er ongelooflijk veel handige en grensverleggende gadgets uitgekomen. De Nintendo Switch heeft een plekje weten te bemachtigen in die top 10. De belangrijkste reden is het hybride ontwerp in combinatie met de sterke franchises.

Naast de Nintendo Switch komt ook de Adaptive Controller van Xbox voor in de lijst. Deze controller is bedoeld voor mensen met een beperking.

Het is knap dat zowel Nintendo als Microsoft in deze lijst voorkomt. Alle andere gadgets uit de lijst zijn te bekijken via deze link. Naast de iPad en de Tesla worden bijvoorbeeld ook de Google Chromecast of de Apple Smartwatch genoemd.