Nintendo onthult nieuwe informatie over Animal Crossing: New Horizons

Nintendo zond vandaag een Animal Crossing event uit en daarin werd nieuwe informatie over de game onthuld. We hebben de samenvatting hier voor je!

Tom Nook heeft een neusje voor zakendoen. Daarom heeft het bekende Animal Crossing-personage tijd vrijgemaakt in zijn drukke agenda om een nieuwe video te presenteren over zijn nieuwste project: het Eilandleven-pakket van Nook Inc. In de video vertelt hij in geuren en kleuren over Animal Crossing: New Horizons, dat op 20 maart exclusief wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. In de video kom je alles te weten wat je als potentiële koper van het Eilandleven-pakket zou moeten weten om te beginnen: een introductie van het nieuwe eilandleven, informatie over het bezitten van je eigen huis, nieuwe buren, het vormen van het landschap, ontdekkingstochten, doe-het-zelven en meer.

Tom Nook vertelde onder andere het volgende:

Nieuw voor de serie:

• Leven op het eiland: Nook Inc. raadt je met volle overtuiging aan om een reis naar het onbewoonde eiland te maken. Het vredige eiland is een baken van rust. Omdat het eiland onbewoond is, kan iedereen er een nieuw leven opbouwen en beginnen bij de basis. De tijd verstrijkt minuut na minuut, de vier seizoenen wisselen elkaar af en de dag-en-nacht-cyclus is hetzelfde als in het echte leven.

• Doe-het-zelven: Door bepaalde materialen te verzamelen op het eiland, kunnen eilandbewoners een schat aan spullen maken, waaronder allerlei gereedschappen en meubels. In doe-het-zelfworkshops kun je leren hoe je deze spullen moet maken aan de hand van doe-het-zelfplannen. Als je genoeg ervaring opdoet met het doe-het-zelven, kun je zelfs leren hoe je de door jou gemaakte spullen kunt opleuken met andere kleuren of aanpassen met eigen ontwerpen.

• NookPhone: Nook Inc. zal je van enkele basisbenodigdheden en diensten voorzien, zoals je eigen NookPhone. Dit handige apparaat heeft apps zoals een camera en een plattegrond en na verloop van tijd zullen er meer apps worden toegevoegd. Met de camera kun je overal op het eiland leuke kiekjes maken en zelfs hippe filters gebruiken.

• Nook-miles: Als je je als speler graag specifieke doelen wilt stellen, is Nooks milesprogramma echt iets voor jou. Voltooi bepaalde uitdagingen en betaal het Eilandleven-pakket stapje voor stapje af met de miles die je daarbij verdient. Als je het pakket al volledig hebt afbetaald, kun je miles inwisselen voor mooie in-game beloningen. Deze beloningen variëren van Nook Inc.-merchandise en nuttige voorwerpen tot tickets waarmee je naar andere eilanden kunt reizen.

• Buurten bij de buren: Met het Eilandleven-pakket van Nook Inc. kunnen tot wel acht spelers op één eiland wonen.* In de spelstand Buurten kan een speler tot wel drie andere spelers optrommelen, zodat je met z’n vieren over het eiland kunt banjeren. De initiatiefnemer wordt aangewezen als de leider en de andere spelers zijn de volgers. Het is heel eenvoudig om van leider te wisselen, zodat iedereen aan de beurt kan komen. Beestjes of voorwerpen die door volgers worden opgepakt, worden bewaard in een recyclekist in de servicebalie. Vergeet die spullen later dus niet op te halen.

• Het land vormen: Je kunt rivieren oversteken met behulp van een polsstok en hoger gelegen stukken land bereiken door een ladder te plaatsen, maar je kunt ook bruggen en hellingen aanleggen om het jezelf wat gemakkelijker te maken. Zodra je eiland volledig is geconstrueerd, krijg je een vergunning waarmee je je eigen paden mag aanleggen en het land op grotere schaal mag vormen, van het uitgraven van rivieren tot het bouwen en slopen van kliffen.

• Eilandtripjes: Met deze “verrassingsreisjes” weet je nooit waar je naartoe vliegt. Het is maar net waar de piloot zin in heeft. Zodra je op een eilandje bent aangekomen, kun je je ogen de kost geven. Bovendien mag je alles meenemen wat je vindt, zoals materialen en beestjes!

• NookLink: NookLink is onderdeel van Nintendo Switch Online en stelt spelers in staat om met een smartphone QR-codes van eigen ontwerpen te scannen die gemaakt zijn in Animal Crossing: New Leaf of Animal Crossing: Happy Home Designer. Vervolgens kan zo’n eigen ontwerp worden gedownload en in Animal Crossing: New Horizons worden gebruikt. Ook kun je, als je bent verbonden met het internet, via de Nintendo Switch Online-app met vrienden praten die Animal Crossing: New Horizons ook hebben door je smartphone te gebruiken als toetsenbord of om mee te voicechatten. NookLink zal in maart worden uitgebracht.

Het Eilandleven-pakket in een notendop:

• Kies je eiland: Voordat je naar het eilandparadijs vertrekt, moet je wel nog even kiezen naar wélk eiland je wilt vliegen. Je krijgt hierbij keuze uit een reeks opties en je kunt zelfs bepalen of je op het noordelijk of het zuidelijk halfrond wilt wonen, wat ook weer invloed heeft op de timing van de seizoenen. In elk seizoen kun je unieke activiteiten ondernemen. Bewoners op het noordelijk halfrond zullen zich rond de releasedatum, 20 maart, kunnen opmaken voor de lente, waarin de kersenbloesem bijvoorbeeld vol in bloei zal staan.

• Introductiesessie: Nadat je voet hebt gezet op het eiland, krijgen jij en de andere nieuwe bewoners het een en ander uitgelegd door medewerkers van Nook Inc. Dat is ook het moment waarop je de tent in ontvangst mag nemen die in je Eilandleven-pakket is inbegrepen. Je kunt met de andere eilandbewoners overleggen waar jij je nieuwe thuis wilt plaatsen en waar de andere bewoners komen wonen.

• Servicebalie: De servicebalie voorziet in al je basisbenodigdheden en is 24 uur per dag, zeven dagen per week, geopend. Hier kun je bijvoorbeeld spullen kopen en verkopen, en advies inwinnen over het leven op het eiland.

• Je eigen huis: De tent die je van Nook Inc. hebt gekregen, is natuurlijk mooi, maar wat dacht je van een eigen huis? De lening hiervoor heeft geen deadline, geen rente en geen criteria waaraan je moet voldoen. Je kunt de lening dus in je eigen tempo afbetalen. Een huis biedt uiteraard veel meer ruimte dan een tent en beschikt ook over een opslagruimte waar je meubels en andere spullen kunt bewaren. Zodra je je eigen huis bezit, zul je merken dat de interieurontwerper in je ontwaakt. Bepaal zelf wat voor behang, vloer, meubels en decoraties je wilt hebben. Je kunt je huis ook verbouwen, zodat je nog meer ruimte krijgt om al je creatieve ideeën te verwezenlijken.

• Een unieke ervaring: Animal Crossing: New Horizons heeft meer aanpassingsopties dan ooit tevoren: van het personaliseren van je personage, waarvoor je bijvoorbeeld de huidskleur, het kapsel en de kleding kunt bepalen, tot het plaatsen van gebouwen en voorwerpen waar je maar wilt. Je kunt zelfs de binnenkant en buitenkant van je huis decoreren.

• De luchthaven: Hier kom je aan op het eiland. Ook hier kun je 24 uur per dag terecht. Op de luchthaven kun je bewoners van andere eilanden via het internet of lokaal draadloos uitnodigen voor een bezoekje aan je eigen eiland. En natuurlijk kun je ook eilanden van anderen bezoeken. Je kunt met maximaal acht spelers tegelijk op een bepaald eiland spelen**, dus dat is een prachtige kans om samen de mooiste momenten te beleven.

• Eiland FM: Bij dageraad heeft meneer Nook, de directeur van Nook Inc., een nieuwsuitzending voor bewoners van het eiland. In deze uitzending zal hij de mensen bijpraten over wat er gaande is op het eiland en advies geven over het eilandleven.

Functies en updates voor nog meer eilandplezier:

• Nieuwe bewoners: In het begin zijn er slechts een paar andere bewoners op het eiland, maar door je eiland levendiger te maken, zullen zich steeds meer personages op het eiland komen vestigen. Soms krijg je zelfs de kans om zelf nieuwe bewoners uit te nodigen.

• Gratis updates: Na de release van de game worden er gratis updates uitgebracht. Zo zullen er gedurende het jaar diverse speciale evenementen worden georganiseerd waar je gratis aan kunt deelnemen. De eerste gratis update wordt al op 20 maart, op de dag van de release, uitgebracht. Als je deze update installeert, kun je in april Konijnendag vieren.

• Nieuwe faciliteiten: Naarmate je je eiland verder ontwikkelt, zullen er meer faciliteiten worden gebouwd. Hierbij kun je denken aan een museum waarin de prachtige flora en fauna van het eiland tentoongesteld kan worden, een winkel waar je meubels en spullen kunt kopen die je zelf niet kunt maken, een kleermakerij voor de hipste modeartikelen en een kampeerplek waar je gasten kunt uitnodigen voor recreatieve doeleinden.

• Toerisme en activiteiten: Niet alleen nieuwe bewoners, maar ook toeristen zullen wel oor hebben naar een bezoekje aan je prachtige eiland. Toeristen worden altijd met open armen ontvangen. Ze verkopen bijvoorbeeld unieke spullen die niet op het eiland gemaakt kunnen worden. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan evenementen, zoals vistoernooien en de Beestjesbeker, die in de loop van het jaar worden georganiseerd. Via gratis updates worden er regelmatig nieuwe evenementen en personages geïntroduceerd in Animal Crossing: New Horizons.

• Ondersteuning voor amiibo: Animal Crossing: New Horizons heeft ondersteuning voor amiibo-figuurtjes en amiibo-kaarten uit de Animal Crossing-serie. Je kunt deze bekende gezichten ook uitnodigen voor een bezoekje aan Fotopia, alwaar je leuke fotoshoots kunt organiseren met je favoriete personages.

• Samen met Animal Crossing: Pocket Camp: Als je Animal Crossing: Pocket Camp voor mobiele apparaten én Animal Crossing: New Horizons hebt, ontvang je in beide games speciale voorwerpen. Later geven we hierover meer informatie op de Twitter-account van Animal Crossing.

• Tom Nook op Twitter: Tom Nook heeft de kneepjes van het social-media-vak inmiddels al aardig onder de knie en zal direct na de videopresentatie Isabelle’s Twitter-account overnemen om info te delen over het Eilandleven-pakket.

Naast de game worden er ook speciale Animal Crossing: New Horizons-etuis voor de Nintendo Switch en de Nintendo Switch Lite uitgebracht. Ook ligt er vanaf 20 maart een speciaal Nintendo Switch-systeem in Animal Crossing-stijl in de winkel. Het ontwerp van het systeem is gebaseerd op Animal Crossing: New Horizons, met pastelgroene en pastelblauwe Joy-Con-controllers met een witte achterkant, gekleurde polsbandjes en een witte Nintendo Switch-houder met illustraties van Tom Nook en de broertjes Timmy en Tommy.