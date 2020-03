Nintendo niet blij met gebruik van Mario in Dreams

Sony heeft een Dreams creatie waar Mario in voorkomt verwijdert.

Volgens Piece_of_Craft is zijn Mario creatie in Dreams verwijdert vanwege schending van auteursrechten.

In een e-mail die naar hem is gestuurd omtrent de verwijdering, staat dat de aanklager Nintendo is.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn’t read my “be cool” note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3

— Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 20, 2020