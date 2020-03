Nintendo komt morgen met een Indie World presentatie

Nintendo heeft vandaag laten weten dat ze morgen weer de Indies voor de Nintendo Switch in het zonnetje gaat zetten.

Morgenavond om 18:00 uur wordt ,de ongeveer 20 minuten durende video vol info over indiegames die binnenkort naar de Nintendo Switch komen, online gegooid.

Hiermee lijkt een eerder gerucht al gedeeltelijk te kloppen. Er werd namelijk gespeculeerd dat er deze maand twee Nintendo Direct-presentaties online zouden komen. De eerste zou in het teken staan van de Nindies en de tweede zou over first en third party games gaan. Het enige wat niet klopt, is de datum. Volgens het gerucht zou de eerste namelijk op 18 maart gehouden worden, maar dat is dus een dag eerder.

Zodra we iets over die andere Nintendo Direct horen, laten we het je uiteraard weten!