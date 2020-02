Nintendo eShop aanraders (februari)

Nintendo stelt maandelijks een video samen met de leukste aanraders uit de Nintendo eShop van de afgelopen maand!

Aanraders van deze maand

Iedere maand verschijnen er een flink aantal games in de Nintendo eShop. Het is soms echter lastig om alle toffe titels bij te houden of te onthouden. Daarom probeert Nintendo er iedere maand een aantal aanraders uit te pikken die de moeite waard zijn om uit te proberen.

Welke game heb jij gespeeld? Of zou je graag willen proberen die voorkomt in de video? Bekijk ook de aanraders van januari.