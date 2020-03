Je leest het goed. Nintendo teased ons enorm met een tweet dit ze vandaag hebben verstuurd. Er wordt gehint op een samenwerking tussen Nintendo en LEGO.

Het zou een top combinatie kunnen worden natuurlijk. Nintendo heeft al enige ervaring met ‘bouwen’ door de Super Mario Maker games. Een soortgelijke, fysieke variant met Lego blokjes klinkt wel tof.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk een LEGO-game in combinatie met Mario. De LEGO-games zijn immers onwijs populair en hebben onder andere succesvolle games in combinatie met Star Wars, Harry Potter en Lord of the Rings-werelden. Een aankondiging laat hopelijk niet al te lang meer opzich wachten. Zodra we meer weten posten we dit uiteraard op de frontpage!