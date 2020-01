Nintendo heeft op Twitter bevestigd dat de volgende DLC voor Marvel Ultimate Alliance 3 de bad guy Doctor Doom zal introduceren.

Er is nog niet veel informatie over de Shadows of Doom DLC vrijgegeven. We weten dat Doctor Doom een nieuwe speelbare personage wordt en dat de laatste DLC in de lente zal verschijnen. Dankzij Nintendo weten we in ieder geval wel hoe Doctor Doom er uit zal gaan zien.

Are you ready to stop Doctor Doom from unleashing cosmic chaos? MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom is arriving Spring 2020, but check out a quick glimpse of Doctor Doom himself. Keep an eye out for more DLC Pack 3 news! #MUA3 pic.twitter.com/Of3MYiMS61 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 27, 2020

Er wordt wel veel gespeculeerd over de DLC voor Marvel Ultimate Alliance 3. Zo denken fans dat de DLC vijf personages gaat introduceren, in plaats van de vier die de voorgaande DLC. Naast Doctor Doom zouden ook de originele Fantastic Four, Mr. Fantastic, the Invisible Woman, Human Torch en the Thing, aan de game worden toegevoegd. Nintendo heeft deze details echter nog niet bevestigd, maar zijn wel zeer aannemelijk. Zodra we meer horen, kun je dat uiteraard op deze site teruglezen!