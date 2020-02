Nintendo Direct over Animal Crossing

Nintendo laat weten een Nintendo Direct te gaan uitzenden over Animal Crossing: New Horizons.

Laatste informatie over Animal Crossing

Over ruim een maand komt de nieuwe Animal Crossing game uit. Er is nog niet veel informatie bekend over de game zelf. Morgen zullen we daar hopelijk meer over te weten komen. Nintendo heeft namelijk een Nintendo Direct aangekondigd van ongeveer 25 minuten. Hierin zal dieper worden ingegaan op de gameplay van de game.

Toevallig of niet, maar morgen is het 20 februari in het jaar 2020. Zou dat iets te betekenen hebben? Animal Crossing: New Horizons verschijnt ook nog eens op 20 maart. Bekijk de livestream en alle informatie op onze website morgen. Om 15.00 uur zal de presentatie van Nintendo beginnen.