Nintendo Blockbuster Sale

Nintendo begint donderdag met een Blockbuster Sale.

Sla je slag

Tijdens de Blockbuster sale van Nintendo zullen er flink wat grote games in de aanbieding zijn. In vorige jaren zaten daar ook Nintendo titels bij. Ook dit jaar zullen er al twee Nintendo games met 33 procent korting te koop zijn.

Super Mario Maker 2 en Fire Emblem: Three Houses zullen flink in prijs dalen. De actie geldt alleen voor online aankopen in de Nintendo eShop. De aanbiedingen zijn beschikbaar vanaf donderdag 15.00 uur. We houden je op de hoogte welke games er nog meer met korting te krijgen zullen zijn.