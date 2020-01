Ninja Theory kondigt Project: MARA aan

Ninja Theory heeft middels een korte teaser hun nieuwe game aangekondigd! Deze nieuwe game heeft de titel Project: MARA en lijkt een psychologisch horror-tintje te krijgen. Check het hier snel!

In de teaser zien we een aantal zinnen voorbij komen die rechtstreek afkomstig lijken te zijn uit een patiëntendossier. Volgens een van de scans die we zien gaat het om Mara Fisher. De naam doet vermoeden dat zij het hoofdpersonage is. Steekwoorden als ‘terror’ en ‘mental’ worden benadrukt. Uiteindelijk zien we een vrouw, overduidelijk bang, die een vreemde schim achter zich heeft staan.

Een datum of platformen weten we niet, als is de Xbox en de PC voor de hand liggend. Ninja Theory valt namelijk onder Microsoft. Meer informatie hebben we helaas niet, we hopen dus snel op meer!