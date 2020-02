Nieuwe titels Nintendo Switch Online

Abonnees van Nintendo Switch Online krijgen er een aantal gratis games bij.

Bij het afsluiten van een Nintendo Switch Online abonnement, krijg je ook toegang tot een bibliotheek vol met retro games. Op dit moment zijn er flink wat NES en SNES titels te vinden, waaronder Super Mario World en oude Zelda games. Om de zoveel tijd wordt deze lijst uitgebreid met een aantal nieuwe games.

Deze keer zijn dit Pop’n TwinBee, Smash Tennis, Shadow of the Ninja en Eliminator Boat Duel. Helaas wat minder bekende titels, maar wellicht het proberen waard. Wacht jij ook met smart op het toevoegen van Nintendo 64 games?

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 19, 2020