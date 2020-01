Nieuwe slogan van PS5 mogelijk nu al bekend

Grote kans dat de lang gebruikte slogan “For The Players” op het punt staat te verdwijnen.

Dankzij een twitteraar genaamd @VideoTech_ weten we dat Playstation Europa’s officiele twitter pagina de slogan op hun profiel hebben aangepast naar “It’s Time To Play”.

Tijdens de huidige console generatie heeft PlayStation doorgaans de slogans “For The Players” en “Best Place to play” gebruikt. Dus lijkt het nog een aanwijzing te zijn van een aankomende PlayStation 5 onthulling.

4chan voorspelde deze wisseling van slogans afgelopen week al in een sindsdien verwijderde PS5 info leak. Hieronder nog even de hoogtepunten van deze leak. Maar zoals gewoonlijk is het belangrijk deze informatie met een korreltje zout te nemen.

PS5 onthulling evenement staat geplant op 5 februari 2020

De PS5 komt in oktober 2020 uit

PS5 gaat €499 kosten

PS5 launch games zijn: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon’s Souls Remastered, Godfall, Legendz (Nieuwe IP van Santa Monica Studio)

Games die geteased worden bij de PS5 onthulling: Vervolg van Horizon: Zero Dawn, Vervolg van Marvel’s Spider-Man, nieuwe sci-fi IP van Naughty Dog, nieuwe IP van SIE Japan, nieuwe IP van London Studio, Final Fantasy XVI, nieuwe Resident Evil.

PS5 hardware “bijna op hetzelfde niveau” als Xbox Series X, volgens de leak is de Series X duurder en de PS5 krachtiger dan de goedkopere Xbox “Lockhart”

PS5 slogan is “It’s Time To Play”

De PS5 lanceert ergens dit jaar, maar verwacht geen onthulling bij E3 2020. Sony heeft namelijk al bevestigd dat ze er niet zullen zijn. Wat vinden jullie van de nieuwe slogan? Laat het ons weten bij de reacties!