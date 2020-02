Nieuwe Path of Exile seizoen aangekondigd

Eens in de zoveel maanden komt Path of Exile met een nieuw seizoen, welke propvol verse content zit. Het seizoen wat over enkele weken vast start gaat het Delirium

De nieuwe league, zoals ze dit in Path of Exile noemen, zal een hoop nieuwe content toevoegen. Spelers kunnen in de vele werelden een soort portalen tegenkomen, welke we mirrors of delirium noemen. Als je door deze spiegels loopt komt je in een alternatieve wereld terecht. Hier komen ‘je nachtmerries tot leven’. Andere, sterkere monsters doemen op uit de mist en hebben het uiteraard op jou gemunt.

Ook het skill systeem wordt nog iets verder uitgebreid, tot zover dat mogelijk is. Path of Exile staat al bekend om z’n gigantisch uitgebreide skill systeem, maar dit seizoen worden er wat extra punten toegevoegd. Tijdens je avontuur kun je de zogenoemde clustergems vinden. Zodra je deze gems in je gear socket krijg je extra opties in je skilltree.

Spelers moeten uiteindelijk genoeg Splinters verzamelen om zo een portaal te openen: The Simulacrum. Hier vinden we de endgame uitdagingen. Aan jou dus om gaanderweg de juiste clustergems te verzamelen, de beste build samen te stellen en uiteindelijk de Simulacrum te overleven. Op 13 maart is de update voor de PC beschikbaar, een week later op de Xbox One en Playstation 4.