Nieuwe mysterieuze Pokémon in aantocht

Hoewel de games Pokémon Sword en Shield al een tijdje uit zijn, is de hype nog lang niet over. Sterker nog: Deze is pas net begonnen! De komst van onder andere een nieuw mysterieus wezen (+ film!) moet deze hype levende houden.

The Pokémon Company, de maker van de legendarische franchise, komt met het nieuws dat er op Pokémon Dag (te weten 27 februari) een nieuw monster zal worden bekend gemaakt. En wij hebben de eerste teaser in de vorm van een silhouet voor jullie.

Er is nog niet veel bekend over dit nieuwste wezen, behalve dat deze ook zal verschijnen in de nieuwste film met de naam Pokémon the Movie: Coco, die het daglicht zal zien in Japan op 10 juli. Ook van de film is nog niet veel bekend, behalve dat Ash en Pikachu zich in een ‘Jungle Book-achtige’ setting bevinden en hoogstwaarschijnlijk dus deze nieuwe Pokémon zullen gaan tegenkomen.

Wat betreft dit nieuwste wezen: Wordt vervolgd.

Zie de korte trailer van de film hieronder: