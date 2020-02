Nieuwe kleur voor de Nintendo Switch Lite

De Nintendo Switch Lite krijgt er binnenkort een nieuwe kleur bij.

Mogelijke vertraging door coronavirus

De Nintendo Switch Lite is de kleinere handheldversie van de Nintendo Switch. In dit artikel leggen we de verschillen uit tussen beide consoles. In Nederland is de Lite versie in drie kleuren verkrijgbaar. Geel, grijs en turkoois. Er is bekend gemaakt dat in Japan en Amerika er een vierde variant bijkomt. Vanaf 20 maart kunnen gamers in Japan de Nintendo Switch Lite koraalkleurig bestellen. In Amerika verschijnt deze versie op 3 april.

Nintendo heeft aangegeven geen last te hebben van het coronavirus, echter blijken sommige onderdelen voor de Switch wel lastig te verkrijgen. Hoewel de console in Vietnam geproduceerd wordt, komen enkele onderdelen uit China. Hier liggen fabrieken al weken stil vanwege het virus.

Of dit een reden is voor het ontbreken van een Europese releasedatum is niet bekend. Zodra er meer duidelijk is over de koraalkleurige Nintendo Switch Lite, laten we dit weten.