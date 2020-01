Nieuwe Kingdom Hearts game voor je mobiel

Ha! Alweer een nieuwe Kingdom Hearts game in aantocht! Echter is deze alleen te spelen op je mobiele telefoon.



Een nieuwe Kingdom Hearts game staat voor de deur en wordt verwacht in de lente van dit jaar. Vanaf vandaag is het mogelijk om voor de Playstation 4 verse DLC te downloaden voor Kingdom Hearts 3 en om de hype extra kracht bij te zetten is er een nieuw project aangekondigd. De officiële titel van dit project is nog niet bekend, maar gaat nu nog door het leven als Project Xehanort.

Hoogstwaarschijnlijk word je in deze game, die alleen te spelen is op iOS en Android, meegenomen in het verhaal over de meest beruchte schurk van het verhaal met de naam Xehanort. Voorlopig is er nog maar één screenshot vrijgegeven:

Houd Gamingnation in de gaten voor meer nieuws over de deze nieuwe Kingdom Hearts.