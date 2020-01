Nieuwe kaart in zesde seizoen van PUBG

Met het zesde seizoen voor de deur staan er weer een hoop veranderingen op ons te wachten; nieuwe wapens, een nieuw voertuig en een nieuwe kaart.

Update 6.1 is momenteel live op de testservers van PUBG dus helaas mag nog niet iedereen gebruik maken van al wat nieuws is. In de bovenstaande video kun je naar een vlugge voorvertoning kijken, we liggen het hieronder wat uitgebreider uit. Als eerst, een nieuwe kaart!

De nieuwe map krijgt de naam Karakin en is een stuk kleiner dan je gewend bent. Waar andere kaarten 8×8 km zijn is Karakin maar 2×2 km. Een fors kleinere arena zorgt natuurlijk ook voor stuk snellere actie en gameplay. Karakin is voor 64 spelers tegelijkertijd, in tegenstelling tot de 100 die de andere kaarten hanteren.

Karakin is gebaseerd op een Noord-Afrikaans terein; veel zand, rotsen en een heet zonnetje. Daarnaast zijn er nauwe, claustrophobische gangen te vinden waar je erg op je hoede moet zijn. Exclusief voor dit level voor de Black Zone geïntroduceerd; een level wat constant veranderd, elke keer dat je ‘m opnieuw speelt. Dit moet spelers buiten de veiligheid van gebouwen brengen, waar de Black Zone zomaar jouw bunker kan vernietigen. Elk gebouw is tijdens een potje ergens tussen de staat van ‘volledig nieuw’ en ‘Rotterdam tijdens de oorlog’.

Maar is meer! Zo kunnen we nieuwe tactieken bedenken met de sticky bomb, een plakkerig explosief. Deze sticky bombs zul je voor normale kills kunnen gebruiken natuurlijk, maar ook voor de breach points; bepaalde muren en deuren die sterk genoeg zijn voor andere munitie, maar niet sterk genoeg voor de sticky bomb.

We eindigen met een, tromgeroffel, nieuwe voertuig! Op de kaarten Erangel en Miramar kan men gebruik gaan maken van de motor glider. Diens naam doet het natuurlijk al vermoeden, maar het is een motor-achtig voertuig met een paraglider bovenop. De motor heeft twee zitjes dus je kunt samen met een makker de lucht onveilig maken. Let wel op, je dient het voertuig eerst vol te gooien met benzine.

Er zijn nog een aantal meer, kleinere updates die worden doorgevoerd in het nieuwe seizoen. Teveel om hier nu op te noemen, maar lees vooral ook de volledige patchnotes op de website van PUBG zelf.