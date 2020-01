Nieuwe DLC voor Fire Emblem: Three Houses op komst

Of het nu van een land is, een gemeente of een aantal grote scholen; leiders staan nooit oog in oog met elkaar. In Three Houses hebben we al gemerkt hoe tegenstrijdig een ieder kan zijn, maar er lijkt nu licht aan de horizon: in de DLC lijken de drie leiders samen te werken.

In het DLC-hoofdstuk, met als titel Cindered Shadows, zullen Edelgard, Dimitri en Claude voor de verandering moeten samenwerken. Alle verschillen die ze hebben worden voor eventjes aan de kant gezet. Deze huis-vertegenwoordigers zullen dan ook speelbaar zijn in deze uitbreiding.

Zoals wij het begrijpen zul je in de aankomende DLC een aparte ‘save’ aanmaken, wat inhoudt dat je een nieuw spel start. Dit nieuwe verhaal speelt zich af ten tijden van het normale spel. Veel van de gameplay-elementen zullen op dezelfde manier werken in Cindered Shadows. Zodra je het verhaal hebt afgerond kun je de Ashen Wolves ook in je eigen spel werven. Wil je nog wat meer weten over de game, lees hier onze review die Boyd afgelopen zomer heeft geschreven.