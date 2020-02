Nieuwe Dead Cells DLC Bad Seeds vandaag beschikbaar

Het ‘rogue-like’ genre heeft de afgelopen jaren een hoop nieuwe en toffe games gekregen, zoals bijvoorbeeld Dead Cells. Vorig jaar zagen we al een eerste uitbreiding voorbij komen, vanaf vandaag is ook de tweede uitbreiding beschikbaar.

Deze tweede DLC brengt ons twee nieuwe gebieden en een nieuwe eindbaas, welke opnieuw voor de nodige uitdaging gaan zorgen. Een van deze nieuwe gebieden is Arboretum, een soort broeikas waarbij giftige substanties en grote, vleesetende planten centraal staan. Arboretum heeft een stuk grotere ‘kamers’ dan andere gebieden in het spel en zal een grote mix aan vijanden op je af sturen. Ook zorgt dit gebied voor een versnelde route, waardoor je een stuk kunt overslaan.

Hierna kom je in een echt moeras terecht. Een grote hoeveelheid boomhutten maakt het gebied tot een geheel. Deze hutten worden bewoond door vreemde mutanten die jou met plezier uit de weg proberen te ruimen. De bruggen tussen de boomhutten worden veelal bewandeld door teken, welke een vervelende hoevelheid schade toe brengen als ze je pakken. Ze zijn echter wel eenvoudig te ontwijken, mocht je dit een beetje onder de knie hebben.

De baas waar het om gaat in de uitbreiding is Mama Tick. Deze vervelende grote teek valt je aan vanuit water door herhaaldelijk projectielen op je af te vuren. Zelfs in spellen, zijn teken verschrikkelijk naar. De uitbreiding zal voor de spelers weer een aantal uur plezier opleveren en is voor een fijne €5 te koop op Steam, Playstation 4, Xbox One en Switch.