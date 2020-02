Nieuwe Crash Bandicoot komt naar mobile

Het is nog niet helemaal officieel, maar we weten bijna zeker dat Crash Bandicoot een van de games is waar Activision een mobile spin-off van gaat maken.

Crash Bandicoot heeft met de remakes N Sane Trilogy en Crash Team Racing Nitro-Fueled goeden zaken gedaan voor Activision. Reden genoeg om de stuntelige buideldas een kans te geven op mobiele apparaten.

De game komt in de vorm van een endless runner. Dit wil zeggen dat Crash on-rails loopt, maar dat spelers vijanden en obstakels moet zien te ontwijken. Het nieuws komt van Twitter-gebruiker Jumpbutton, dat onderzoek deed naar de game.

