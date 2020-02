Phil Spencer ziet traditionele platformhouders als Sony en Nintendo niet meer als directe concurrenten, maar Amazon en Google.

In gesprek met Protocol laat Spencer weten dat, door het gebrek aan cloud technieken zoals Azure, Sony en Nintendo niet meer als concurrentie wordt beschouwd.

Daarentegen worden Amazon’s komende streamingdienst en Google Stadio wel beschouwd als een competitieve bedreiging.

“When you talk about Nintendo and Sony, we have a ton of respect for them, but we see Amazon and Google as the main competitors going forward. That’s not to disrespect Nintendo and Sony, but the traditional gaming companies are somewhat out of position. I guess they could try to re-create Azure, but we’ve invested tens of billions of dollars in cloud over the years.”