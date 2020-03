Niantic bied meer opties voor Pokémon GO spelen vanuit huis

Spelers die nog dagelijks op pad gaan om Pokémon te vangen zullen nu wel balen. Door het Coronavirus komen we de deur nagenoeg niet meer uit. Niantic probeert men een hart onder de riem te steken en maakt z’n volgende evenement speelbaar vanaf de bank.

Eerder deze week maakte Niantic al bekend een beetje extra te willen doen voor de mensen die thuis zitten. Er zouden meer Pokémon spawnen zodat men vanuit huis meer kan vangen.

Het nieuwe ‘Raid Hour’-evenement is gecancelled. Dit geld echter alleen voor de gebruikelijke manier van spelen. Ze passen de boel aan zodat men ook dit vanaf de bank kunnen doen. Niantic zegt er het volgende over:

“Trainers, as we’re prioritising updates to Pokémon Go features and experiences that can be enjoyed in individual settings, the Special Research story event ‘A Drive to Investigate’ has been designed to be playable without group gameplay,