De National Football League (NFL) en 2K hebben vandaag een meerjarig partnerschap aangekondigd dat meerdere toekomstige videogames omvat.

De samenwerking markeert de terugkeer van games met een American Football-thema naar 2K’s portfolio met sporttitels en originele IP, evenals een uitbreiding van het gamesportfolio van de NFL. Financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

De games zullen non-simulatie American Football-ervaringen worden. Hoewel specifieke gametitels, ontwikkelaars en releasedata op een later tijdstip worden aangekondigd, bevestigt 2K dat de projecten in vroege ontwikkeling zijn en vanaf het kalenderjaar 2021, tijdens het fiscale jaar 2022 van Take-Two, gaan lanceren.

David Ismailer, President van 2K, laat het volgende weten:

“De NFL is één van de meest succesvolle sportmerken ter wereld en staat bekend om het creëren van ongelooflijke entertainment voor fans. We zijn verheugd een nieuwe samenwerking aan te gaan met de NFL in een partnerschap dat zich uitstrekt over meerdere videogames gericht op leuke, toegankelijke en sociale ervaringen. Het is opwindend om de expertise van 2K bij het creëren van bekroonde sportgames samen te brengen met de gerenommeerde status van de NFL als een entertainment- en sportorganisatie van wereldklasse.”

2K, de toonaangevende ontwikkelaar en uitgever van wereldwijde interactieve entertainment, gevestigd in Novato, Californië, publiceerde eerder de populaire en veelgeprezen NFL 2K-franchise, die liep van 1999 tot 2004 via het 2K Sports-label van het bedrijf. Andere door 2K gepubliceerde games zijn de best verkopende en best beoordeelde NBA-videogamesimulatieserie NBA 2K, naast series als WWE 2K, The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, Borderlands™, BioShock, Mafia, Sid Meier’s Civilization en XCOM.

Joe Ruggiero, vice-president van consumentenproducten bij de NFL, meldt:

“Het uitbreiden van de aanwezigheid van de NFL in de gamewereld is een focus geworden voor de League, omdat we de volgende generatie van onze fanbase willen laten groeien. Onze samenwerking met 2K nieuw leven inblazen was een natuurlijke stap in die inspanning,” zei . “2K is een wereldwijde leider in sportvideogames, met een bewezen staat van dienst in het creëren van award winnende games. We kijken er daarom naar uit om in de toekomst meer te delen over de projecten waaraan we met hen werken.”

De aankondiging van het NFL-partnerschap van vandaag volgt na verschillende recente groei-updates van de uitgever en zijn ontwikkelingsstudio’s.

Ismailer voegt toe: