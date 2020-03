Er is een nieuwe update beschikbaar voor Need for Speed Heat en deze brengt onder andere nieuwe droomauto’s met zich mee.

De nieuwe racemonsters worden in Need for Speed Heat toegevoegd aan de hand van een Black Market Delivery. Dit nieuwe Car Pack in de update bevat een gratis en betaalde optie voor nieuwe auto’s, uitdagingen, outfits voor je personage, customization items en meer om vrij te spelen. Hieronder zijn alle details te vinden:

Black Market Car Pack #1

Gratis – Aston Martin DB11 Volante (2018)

• Narratief met voice-over

• 6x ‘Challenge Sets’ voor de speler om te voltooien (3-5 uur aan gameplay) met zowel opnieuw gebruikte content (activiteiten) als nieuwe events

• Outfits voor je personage

• Items om de auto aan te passen

• ‘Vanity items’

€4.99 – McLaren F1 (1993)

• Narratief met voice-over

• 6x ‘Challenge Sets’ voor de speler om te voltooien (3-5 uur aan gameplay) met zowel opnieuw gebruikte content (activiteiten) als nieuwe events

• Outfits voor je personage

• Items om de auto aan te passen

• ‘Vanity items’

Tijdens deze Black Market Deliveries maken spelers kennis met Raziel – een ondergrondse autodealer die twee typen auto’s importeert: varianten van bestaande auto’s en splinternieuwe auto’s, die betaald beschikbaar zijn. Om achter het stuur te kruipen van je nieuwe auto ga je naar Port Murphy, om ‘m vervolgens op te pikken uit een container. Dit gaat samen met een klein stukje verhaal met betrekking op de auto. Raziel vraagt vervolgens om enkele gunsten, waarmee je een beloning kunt vrijspelen. Voltooi de uitdagingen om visuele customization-onderdelen voor je nieuwe auto vrij te spelen, evenals outfits voor je personages en effecten die bij het uiterlijk van je auto passen. Tijdens deze reis ontdekken spelers bovendien nieuwe evenementen die opnieuw kunnen worden gespeeld, als de Black Market-uitdaging eenmaal is voltooid.

Daarnaast heeft Need for Speed Heat verschillende ‘quality of life’-verbeteringen gekregen en in januari werd er al een update aan de game toegevoegd waarmee spelers hun eigen racestuur konden gebruiken.

Need for Speed Heat is sinds november verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Check onze review om te lezen wat deze game zo vet maakt.