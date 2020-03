NBA 2K20 en Train Sim World aan Xbox Game Pass toegevoegd

Xbox Game Pass-abonnees kunnen vanaf vandaag aan de slag met NBA 2K20 en Train Sim World 2020. Daarnaast staat er voor hen nog een aantal games in de planning voor de eerste helft van maart.

Om te beginnen met Ori and the Will of the Wisps dat vanaf 11 maart voor de pc en Xbox One verkrijgbaar zal zien. Een dag later zal Pikuniku, waarin spelers in een ‘speelse wereld terechtkomen, waarin niet iedereen zo blij is als het er uit ziet’. Je zult ‘de personages helpen met hun persoonlijke moeilijkheden, terwijl je langzaamaan een complot ontdekt en een revolutie gaat ontketenen’.

Daarnaast kunnen abonnees tussen 13 en 15 maart deelnemen aan de beta van Bleeding Edge en vanaf diezelfde dag zal ook State of Decay 2: Juggernaut Edition speelbaar zijn.

Onlangs werden nog Kingdom Hearts 3, Yakuza 0, Wasteland Remastered aan de service toegevoegd en Halo Combat Evolved voor de pc-variant.