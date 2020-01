Multiplayer Mario Kart Tour bijna van start

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de multiplayer modus van Mario Kart Tour bijna beschikbaar komt.

Sinds de release van Mario Kart Tour wachten spelers eigenlijk al op de release van de multiplayer functies. Afgelopen december konden Gold Pass gebruikers al een testversie uitproberen. Echter zal het binnenkort voor iedereen mogelijk worden om tegen elkaar te racen.

Er is nog niet bekend gemaakt hoe dit er precies uit zal komen te zien. Zo is er nog geen mogelijkheid om iemand uit te nodigen voor een race. De tweet van Mario Kart Tour geeft aan dat het in ieder geval niet zo lang meer zal duren.

A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 21, 2020