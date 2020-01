Multiplayer Cyberpunk verschijnt op zijn vroegst in 2022

CD Projekt heeft bevestigd dat men aan een Cyberpunk multiplayer werkt en dat we nog wel even kunnen wachten voordat deze verschijnt.

Na het nieuws dat Cyberpunk 2077 werd uitgesteld, besloot CD Projekt een korte persconferentie te houden. Dit om de reden van de vertraging uit te leggen en vragen te beantwoorden.

Uiteraard werd er gevraagd naar de multiplayer van de game. Deze begon tijdens de ontwikkeling van de game als concept, maar kreeg al snel concrete vormen.

Tijdens de Q&A bevestigde Michal Nowakowski dat de ontwikkelaar, naast Cyberpunk 2077, aan de multiplayer ervan werkt. Doordat de game uitgesteld werd, zal de multiplayer daar ook door lijden. Deze is nog in ‘early development’en kunnen we op zijn vroegst in 2022 verwachten.

“In terms of multiplayer, one thing we need to make clear is that the AAA release we’re working on in parallel with CP2077 is Cyberpunk multiplayer – so that’s the first thing to say, and I think Adam was alluding that things are gonna be moving.

So, given the expected release of Cyberpunk 2077 in September and the series of events which we expect to occur after that date, 2021 appears unlikely as the release date for Cyberpunk multiplayer.”