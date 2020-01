Hoewel Moons of Madness al sinds oktober uit is voor de PC, bleef een consoleversie een aantal maanden uit. Nog langer, zo blijkt, aangezien de consoleversies uitgesteld zijn.

De PS4- en Xbox One-versies stonden eerst gepland voor 21 januari. Nu is de releasedatum verplaatst naar 24 maart. Moons of Madness is een Lovecraftian horrorgame die zich in de ruimte afspeelt. Het spel wordt uitgegeven door Funcom en zou zich afspelen in het universum van een andere Funcom-game: Secret World Legends.