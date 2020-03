Nieuwe Monster Hunter monsters aangekondigd voor april

Capcom heeft een paar gloednieuwe monsters aangekondigd voor Monster Hunter World Iceborn die in maart op de consoles uitkomt en in april op pc.

De aankondiging werd gemaakt via het officiële Twitter pagina. Deze kan je hieronder bekijken.

The date is set! Raging Brachydios and Furious Rajang will challenge bravest hunters on March 23 on PS4 and Xbox One! Coming to PC in April. pic.twitter.com/COUIROiLKf — Monster Hunter (@monsterhunter) March 1, 2020

Het is belangrijk om te vermelden dat dit de laatste keer is dat DLC later uitkomt voor de pc-versie. Zo heeft Capcom in januari laten weten dat ze in de toekomst alle content tegelijk zullen uitbrengen. Hieronder kan je deze aankondiging lezen en hun DLC roadmap zien, maar ook dat Capcom een fan-favoriet monster gaat terugbrengen in mei.

Hunters, here is the latest Monster Hunter World: #Iceborne Title Update Roadmap for 2020. Content will sync up on PS4, Xbox One & PC starting in April. pic.twitter.com/yYhk013yaP — Monster Hunter (@monsterhunter) January 19, 2020

De nieuwe monsters maken deel uit van de derde uitbreiding voor Iceborn en bevatten de helse dino Raging Brachydios en de reuze aap Furious Rajang. Net zoals het voorgaande duo zullen deze geheel gratis zijn.

Console spelers zullen de nieuwe monsters voor Iceborn kunnen verwachten op 23 maart, terwijl die voor de pc spelers een paar weken daarna zal verschijnen. Ook gaat later dit jaar de Monster Hunter film in premiere. Deze is geregisseerd door Paul W.S. Anderson (bekend van de Resident Evil films o.a.) en is met Mila Jovovich in de hoofdrol (ook bekend van Resident Evil).