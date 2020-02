Mogelijke releasedatum Battle Royale modus Modern Warfare bekend?

Alles wat Infinity Ward nu verandert of toevoegt aan Modern Warfare wordt natuurlijk onder de loep genomen. Met het oog op de komst van de Battle Royale modus Warzone is een datum ergens op zetten alleen maar verdacht, toch?

Twitter-gebruiker BattleRoyaleCod vond namelijk in de nieuwe map Bazaar een blanco kaart met daaronder de datum 3 maart. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de mogelijke verschijningsdatum en maart wordt wel erg vaak genoemd.

On the new Bazaar map, there seems to be a blank map with the date 03/03 featured underneath. Could this be a hint at the Call of Duty Warzone release date? pic.twitter.com/eGt1k83pwX — Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) February 26, 2020

De Battle Royale modus is daarentegen nog niet officieel aangekondigd. Wel kregen we bij de lancering van season 2 een teaser waarin gas werd genoemd. Later wisten spelers zich door de ‘Declassified’ modus heen te glitchen en vonden aardig wat informatie over de Battle Royale modus. We zullen echter nog even geduld moeten hebben, maar zodra we iets horen laten we dat uiteraard weten. Mogelijk verschijnt de modus als standalone en wie weet ook wel voor de Switch?

Call of Duty Modern Warfare is sinds eind oktober verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game wist ons aardig te verblijden en waardoor lees je in deze review.