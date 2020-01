Mogelijke release datum gelekt voor Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Als we Nintendo mogen geloven dan komt de game in mei.

Op de aankondiging van THQ Nordic na, hebben we nog weinig over de Rehydrated versie gehoord. Nu is er een lek op de site van Nintendo zelf die ons laat weten dat de game in mei al zou komen. De remastered versie van de Spongebob game komt volgens de Nintendo site op 22 mei. Dit staat in een roadmap met noemenswaardige games als Animal Crossing (20 maart), Darksiders Genesis (14 februari) en Trials of Mana (24 april).

Aangezien de ‘lek’ nog niet offline is gehaald, zou het zo maar kunnen dat het de daadwerkelijke releasedatum is. Ondertussen verwachten we dat de game tegelijkertijd op Xbox One en PlayStation 4 uitkomt.