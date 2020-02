Mogelijk een tekort aan Switch consoles in april dankzij het coronavirus

Nintendo is mogelijk niet in staat om in april de voorraden bij te houden van Switch consoles in de VS en Europa.

Het Coronavirus heeft in China voor productievertragingen gezorgd en Nintendo staat op het punt het te voelen aan zijn voorraden.

Ondanks dat de hoofdproductie van Nintendo verhuist is naar Vietnam worden er nog bepaalde componenten gemaakt in China.

Deze toevoer heeft een klap gehad ter gevolge van het coronavirus en diegene die bekend zijn met bevoorrading, hebben aan Bloomberg laten weten dat de Switch voorraad waarschijnlijk hieronder zal leiden, na de release van Animal Crossing: New Horizons eind maart/ begin april.

Nintendo kampt al een tijdje met Switch tekorten in Japan, maar het bedrijf vertelde aan Bloomberg dat het niet verwacht dat hetzelfde zal gebeuren in de VS.

“We zien dat het op dit moment niet veel invloed heeft op de levering voor de VS, maar we blijven alert en zullen stappen nemen indien nodig. Het is mogelijk dat de levering aangetast wordt door het virus als het zich meer verspreid en langer aanhoudt.”

De Chinese leveranciers laten weten dat het “op zijn minst een paar weken duurt” voordat de productie weer op volledige capaciteit draait, aangezien ze niet willen riskeren dat hun werknemers ziek worden.

De Nintendo Switch is de enige console die nog steeds stijgt in zijn verkoopcijfers terwijl die van Xbox en Playstation vooral dalen, maar het coronavirus zou hier dus wellicht een halt aan kunnen toeroepen.