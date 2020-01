Mogelijk een foto van de PS5 gelekt?

Er is niet alleen een foto van de PS5 mogelijk gelekt, maar ook zijn er concepttekeningen van de console op het internet gezet.

Deze zette een gebruiker van 4Chan op de site. Het gaat dus niet om de dev-kit die we al eerder te zien kregen, maar om de versie die in de winkels komt te liggen.

Voor we de afbeeldingen gaan laten zien, waarschuwen je natuurlijk weer om dit nog niet als officieel te beschouwen. We hoeven naar alle waarschijnlijkheid niet lang op de onthulling van de console te wachten. Volgens de geruchten zal dit namelijk in februari gebeuren.

De console ziet er uit als een iets geavanceerde versie van de PlayStation 4 Slim en ziet er op zich erg strak uit. Of vinden jullie de PS5 er niet zo goed uit zien? Laat het ons weten in de reacties.