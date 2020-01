Modern Warfare update brengt nieuwe Gunfight variant

Het is weer dinsdag en dat betekent dat Infinity Ward Call of Duty Modern Warfare heeft voorzien van een nieuwe update. Deze week is er een nieuwe variant op Gunfight toegevoegd.

Gunfight is een de populairste modi van de nieuwe Call of Duty en vanaf vandaag kunnen spelers met een nieuwe versie aan de slag. Waar je in de normale versie allemaal bepaalde wapens in je mik geschoven krijgt, kun je in de nieuwe variant zelf wapens kiezen. Bij een vorige tijdelijke variant moesten spelers hun wapens eerst zoeken en dat werd niet gewaardeerd door de community. We zijn benieuwd of ze deze versie wel leuk vinden, aangezien spelers nu niet meer dezelfde loadout zullen hebben.

Naast de nieuwe variant op de Gunfight modus voegt de Modern Warfare update ook nog de Deathmatch Domination modus toe. Zoals de titel al doet vermoeden is dit een combinatie van Team Deathmatch en Domination. Spelers kunnen punten scoren door zich aan de missie te houden, maar ook door vijanden neer te schieten.

Tot slot kunnen spelers ook aan de slag met de Shipment 24/7 playlist. Je kunt dus dag en nacht aan de slag met de zeer kleine map, die gegarandeerd staat voor veel kills (zowel in je voordeel als nadeel). Tot vandaag was het nog de Shoot the Ship 24/7 playlist, wat een mix was van Shipment en Shoot House.

Volgende maand zal Call of Duty Modern Warfare ook het tweede in-game seizoen ingaan. Het is nog niet bekend wat er precies zal verschijnen, maar verwacht wordt dat er nieuwe wapens, gadgets, klassieke Call of Duty maps en meer aan de multiplayer wordt toegevoegd. Wellicht is het dan ook tijd voor de veel besproken Battle Royale modus?!