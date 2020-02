Infinity Ward heeft een update gegeven over wat we de komende week kunnen verwachten in Call of Duty Modern Warfare. Zo verschijnt deze week de eerder getoonde Bazaar Gunfight map.

Op 11 februari ging Season 2 van Call of Duty Modern Warfare live en voor deze kwam, werd er al getoond wat er zoal naar de multiplayer zou komen. Zo werd de nieuwe Gunfight map Bazaar getoond. Echter wisten we toen niet precies wanneer de map zou verschijnen, maar inmiddels wel. De ontwikkelaar wil namelijk de content van de seizoenen geleidelijk uitbrengen. Vanaf aanstaande dinsdag zullen spelers dus met de nieuwe map aan de slag kunnen, eerder werd ook al de klassieker Rust uitgebracht en daar kwam al een speciale versie van voor de populaire Gunfight modus.

Naast de nieuwe map komt er een speciale modus voor de map Rust. Daarin zullen twee teams van drie spelers het tegen elkaar opnemen. Echter zullen ze alleen de beschikking hebben tot snipers. Ook komt er een andere variant op Ground War, namelijk Infantry Ground War. Zoals de naam al doet vermoeden, zal er geen tanks van toepassing komen. Om het geheel nog leuker te maken zal er vanaf aanstaande vrijdag ook weer dubbele xp te verdienen zijn.