Call of Duty Modern Warfare heeft een aantal records verbroken voor de al populaire serie.

Activision Blizzard heeft een aantal interessante statistieken voor Call of Duty Modern Warfare vrijgegeven. De door Infinity Ward ontwikkelde shooter heeft inmiddels 1 miljard dollar omzet binnengebracht (aan consumenten). De game is, niet geheel onverwachts, de meest succesvolle game van dit jaar. De omzet die de game genereert is ook erg goed, maar het is ook interessant om te zien hoe lang gamers de game spelen.

Daarin zet de reboot namelijk nieuwe records neer. Qua aantal uren dat gamers de game spelen en hoeveel uur de game in totaal aan gespendeerd werd, weet het nieuwe records binnen de franchise te zetten. Ook qua dagelijkse aantal spelers kent Modern Warfare ook de meeste spelers van deze generatie. Deze gegevens zijn overigens van de eerste 50 dagen na release.

Call of Duty Modern Warfare verscheen in oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en wist ons aardig te bekoren. De game maakt voor het eerst gebruik van contentseizoenen en een battle pass. Van eerstgenoemde is onlangs het eerste seizoen van start gegaan. Daarvan zijn nu al een aantal klassieke maps al vrijgegeven, maar ook nieuwe Spec Ops missies en nieuwe personages.