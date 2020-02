Volgens een nieuw gerucht moeten we nog even geduld hebben voor we aan de slag kunnen met Warzone, de Battle Royale modus voor Call of Duty Modern Warfare.

De Battle Royale modus was gelijk het gesprek van de dag toen Season 2 van de game online ging. Activision leek het ook niet onder stoelen of banken te schuiven en kwam al snel met een teaser. Bovendien werd een modus vergrendelt in het hoofdmenu onder de noemer ‘classified’.

Desondanks wisten fans toch meer informatie uit deze modus te halen. Zo zijn veel van de belangrijke features voor de Battle Royale modus al gelekt. Echter wachten we er nog steeds op.

Volgens VGC heeft dit een goede reden, want het kan nog wel ‘een paar weken’ duren voordat de modus online komt. Mogelijk gebeurt dit op 10 maart, waar de modus als stand-alone beschikbaar gesteld zal worden.

De modus wordt volgens de website wel free-to-play, maar degene die Modern Warfare in huis hebben krijgen ook gewoon toegang. Bovendien nemen die hun progressie uit de Battle Pass mee, aangezien deze gekoppeld wordt aan Warzone.

Activision moet nog officieel bevestigen dat de modus eraan komt, maar schijnt in de achtergrond druk bezig te zijn. Zo worden influencers binnengevlogen om de modus te testen en natuurlijk een aankondiging voor te bereiden.